Пешеходы уступили место старенькому «Форду». Автомобиль в возрасте нагло припарковался в центре Петербурга

Самовольную парковку организовал себе водитель «Форда» в центре Петербурга. Место для машины горожанин позаимствовал у пешеходов.

Фото: Илья Казаков/"Фонтанка.ру"

Припаркованный на тротуаре «Форд Мондео» заместил корреспондент «Фонтанки» вечером 2 сентября. Автомобиль занял пешеходную зону на Невском проспекте рядом с поворотом на Малую Морскую улицу. Водителя рядом с транспортом не наблюдалось.

По данным «Фонтанки», машина-нарушитель принадлежит 57-летнему предпринимателю, зарабатывающему на продаже обуви. «Фордом» 2001 года выпуска также иногда пользуется 33-летний сын бизнесмена.