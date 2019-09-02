И снова третье сентября. Соцсети дождались песни года, а Шуфутинский сделал это для «Фонтанки»

В российском сегменте интернета наступил «День прощания» - шуточный праздник, рожденный шлягером эпохи малиновых пиджаков. За четверть века Михаил Шуфутинский смирился с тем, что не особо любимая им композиция — венец его дискографии.

Михаил Шуфутинский//ИТАР-ТАСС/ Сергей Фадеичев

Пользователи социальных сетей отмечают 3 сентября. Одноименная песня легла в основу национальной забавы переворачивать календарь. В исполнении 18-кратного лауреата музыкальной премии «Шансон года» впервые она прозвучала в 1994 году.

Настоящее признание пришло через 17 лет, когда в паблике MDK появился коллаж: американский рэпер Rick Ross и знакомое детям перестройки «Я календарь переверну, и снова 3-е сентября». Шутка ушла в народ еще и потому, что хип-хоп исполнитель типажом схож с Михаилом Шуфутинским, а тот, в свою очередь, живет в России наездами из США.

К 25-летию композиции третье сентября превратилось в день, когда можно смотреть на костры рябин, быть совсем одним и задаваться вопросом: «Ну почему, ну почему». Предвкушающее хихиканье началось в пабликах за пару недель до даты. Мемы с Шуфутинским были замечены даже на улицах Гонконга.

Сам шансонье ранее признавался, что считает творение Игоря Крутого и Игоря Николаева нудным, но пошел навстречу возродившейся популярности. На 3 сентября назначен его концерт в Москве, а жителей Петербурга, читателей «Фонтанки» он еще накануне отдельно поздравил с праздником песни. Мы корыстно приберегли видеообращение и позволили себе похулиганить.

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«Фонтанка» также сделала подборку лучших, на наш взгляд, мемов, которые опубликованы в Сети.

Шуфутинский уже кродеться pic.twitter.com/v8ogXwq5ZB — Ну такое (@Olyaolyaaaa) September 2, 2019