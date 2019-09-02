«Больше всего веселит слово "устаканиться"». Поклонская ответила на комментарий бывшего мужа о разводе

Решение о разводе с экс-главой аппарата уполномоченного по правам человека Иваном Соловьевым принималось по инициативе депутата Государственной думы Натальи Поклонской. Об этом она заявила 2 августа.

«Решение было принято 26 мая по моему исковому заявлению», — цитирует Поклонскую «Комсомольская правда».

Депутат отметила, что отныне её духовная и личная жизнь будут закрыты от широкой общественности. Развод, по её словам, должен пройти мирно, без имущественных споров.

Брак Соловьева и Поклонской продержался год. Ранее о причинах распада союза рассказал Иван Соловьев. «Два лидера в одной семье — гремучая смесь, которая вряд ли когда-либо могла устаканиться», — отметил он.

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«Больше всего веселит слово "устаканиться". Остальное комментировать не буду», — прокомментировала слова экс-избранника Поклонская.

В 2014 году 34-летняя Поклонская стала прокурором Республики Крым, которая вошла в состав России. Тогда же она получила паспорт гражданина РФ. В 2016 году «Единая Россия» решила включить прокурора в свой предвыборный список на выборах в Госдуму РФ. На посту депутата Наталья Владимировна отметилась тем, что отправила запрос в прокуратуру о фильме «Матильда», и тем, что единственная из единороссов проголосовала против проекта пенсионной реформы в первом чтении.

Интерес к личной жизни депутата из Крыма возник после запроса партии «Яблоко»: оппозиционеры настаивали, что бывший прокурор полуострова не указала в своей декларации сведения о доходах мужа и об автомобиле. Позже Наталья Поклонская сама рассказала о разрыве с мужчиной, с которым собиралась связать свою жизнь и которого в прессе называла мужем. В августе прошлого года СМИ сообщили о крымской свадьбе Поклонской и Соловьева.