Тяжелые выходные на стыке сезонов: на дорогах Петербурга и области пострадали 124 человека и погибли шестеро

С 30 августа по 1 сентября инспекторы ГИБДД зафиксирвали в Петербурге 905 дорожных аварий. В 45 из них были пострадавшие, сообщает 2 сентября Управление ГИБДД по СПб и ЛО.

За прошедшие три дня на дорогах Петербурга пострадали 56 человек, 8 из которых дети. Погибли двое. На проспекте Большевиков 31 августа под колесами микроавтобуса погиб 23-летний пешеход. Вторая смертельная авария произошла в пятницу, 30 августа: на съезде с моста Александра Невского задавили мотоциклистку.

Несколько пешеходов за выходные получили травмы от «рикошета», когда одна из столкнувшихся машин вылетала от удара на тротуар. А 1 сентября в течение полутора часов в Петербурге пострадали трое велосипедистов, в том числе двое детей. Еще один ребенок, по данным «Фонтанки», был госпитализирован в состоянии средней тяжести после ДТП у дома 31, корпус 3, по проспекту Художников. Не обошлось и без серьезных мото-ДТП.

Также в районе двух часов ночи у дома 108 по Школьной улице в столкновении машин пострадала женщина. Как сообщает «Дорожный инспектор» со ссылкой на ОГИБДД Приморского района, 26-летний мужчина на автомобиле Ford проехал по Приморскому шоссе на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автомобилем Honda под управлением 34-летнего мужчины. Тот поворачивал с Приморского налево, на Яхтенную улицу.

Реклама



В результате аварии пассажирка «Форда» получила травмы средней степени тяжести и была доставлена в больницу.

В Ленинградской области за 30 августа – 1 сентября произошло 265 аварий, в том числе 40 – с пострадавшими. Травмы в них получили 68 человек, включая 8 детей. Четыре человека погибли. В выходные погибшие были на трассе «Сортавала» и дороге Никольское – Миньково – Прибытково. Также в Тихвинском районе 31 августа погиб мужчина, ехавший на трицикле. А в Кировском районе области, по закону парных случаев, в аварию попал квадроциклист. К счастью, он остался жив.

Несколькими серьезными ДТП отметилась трасса «Скандинавия». Недалеко от поворота на садоводство «Сампо» автомобиль сбил лося. А на 159-м километре федеральной дороги столкнулись Mitsubishi Pajero и Ford Transit.

Как стало известно «Фонтанке», около 9 часов вечера 31 августа 53-летний петербуржец на «Митсубиши», двигаясь в сторону Финляндии, поворачивая налево на нерегулируемом неравнозначном перекрестке, не пропустил «Форд» под управлением 40-летнего жителя Петербурга.

В результате водитель «Паджеро» получил травмы средней тяжести, а его пассажира-ровесника госпитализировали в удовлетворительном состоянии. В «Форде» пострадали пятеро пассажиров: 6-летний мальчик получил тяжелые травмы, 50-летняя женщина – средние, и остальные трое – 59-летняя и 48-летняя женщины и 24-летний парень – доставлены в больницу в удовлетворительном состоянии.