Воспитанник ЦСКА Вячеслав Караваев перешел в «Зенит»

Футбольный клуб «Зенит» договорился с голландским «Витессом» о покупке защитника Вячеслава Караваева. Как уточняет пресс-служба петербургской команды, соглашение с 24-летним игроком рассчитано на 4 года.

Караваев — воспитанник ЦСКА, провел за основной состав армейцев два матча. Сезон-2014/15 отыграл на правах аренды в чешской «Дукле», следующую кампанию — в «Яблонце». В 2016-м перешел в пражскую «Спарту», где отыграл 44 матча, забил 4 мяча и отдал 10 результативных передач, а также был признан лучшим игроком сезона.

31 января 2018-го присоединился к голландскому «Витессу». Караваев сыграл за клуб из Нидерландов 65 матчей, забил два мяча и сделал 9 результативных передач.

Также защитник выступал за юношеские и молодежные сборные России всех возрастов. В марте 2019-го впервые получил приглашение в национальную команду, но пока не дебютировал в ней.

Таким образом, в «Зенит» летом-2019 пришли вратарь Александр Васютин («Сарпсборг»), защитники Осорио («Порту», аренда), Дуглас Сантос («Гамбург») и Вячеслав Караваев («Витесс»), полузащитник Алексей Сутормин и нападающий Малком («Барселона»).