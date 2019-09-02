По долгу сердца. «НМИЦ кардиологии» Минздрава России угрожает банкротством петербургскому «Фармсинтезу»

ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава России намерено обратиться в суд с просьбой признать несостоятельным петербургского фармпроизводителя – ПАО «Фармсинтез».

Как говорится в опубликованном 30 августа заявлении, поводом стал долг компании в 5,8 млн рублей. Суд еще в 2018 году удовлетворил требование, а весной 2019 года было возбуждено исполнительное производство.

В самом «Фармсинтезе» сообщили, что «несколько удивлены» появлением данного сообщения. В компании утверждают, что еще в июне договорились с «НМИЦ кардиологии» о возобновлении поставок и пообещали ликвидировать образовавшуюся задолженность до начала производства. «Выпуск продукции по новому договору предварительно намечен на конец III квартала – начало IV квартала 2019 года», – отметили в «Фармсинтезе».

Это не первая финансовая проблема, с которой сталкивается предприятие. В августе ФНС наложила арест на имущество производственной площадки ПАО «Фармсинтез» во Всеволожском районе Ленобласти. Тогда компания объяснила претензии налоговой нехваткой средств из-за кассового разрыва и пообещала погасить долги.

Реклама



Крупнейший акционер ПАО «Фармсинтез» – «Роснано» (около 37%). Крупные пакеты акций у эстонской EphaG (16%) и Дмитрия Генкина, председателя совета директоров компании (11%). Пакеты примерно по 10% принадлежат иностранным фирмам. Выручка предприятия за 2018 год составила 279 млн рублей, чистая прибыль – 50 млн рублей.

«Фармсинтез» инвестирует в разработку противоопухолевых, противотуберкулезных и иммуностимулирующих лекарств. В конце прошлого года компания заявляла о прорыве в разработке средств для лечения рака. Руководство говорило о планах по выходу на международные рынки и получению крупных роялти.