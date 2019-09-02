«Купальный сезон продолжается». Синоптик Колесов о летнем петербургском сентябре

Начальник Гидрометцентра Санкт-Петербурга рассказал «Фонтанке», доколе нам жить без курток в этом сентябре. И почему даже дожди не лишат первый месяц осени летнего настроения.

Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"/Архив

Лето-2019 хоть и немного «сошло с ума», поменяв июнь и июль местами, но было сухим и с превышением средней нормы по температуре почти на градус. Осень же, судя по прогнозу на сентябрь, не готовит неприятных сюрпризов. Лето в Петербурге продолжается, и купаться будет можно ещё неделю, несмотря на дожди, заверил «Фонтанку» начальник Гидрометцентра города Александр Колесов.

– Лето-2019 – самое жаркое в истории человечества. Генсек ООН заявил на днях, что такого жаркого июля на Земле не было никогда. Как эта аномалия была заметна в Санкт-Петербурге?

– У нас этого не было видно. Прошедшее лето у нас было близким к норме. Но у нас поменялись местами июнь и июль. Очень жаркий был июнь и прохладный июль. И разница по температурам была довольно заметной. Мало кого она порадовала. Мы привыкли, что у нас много десятилетий подряд июль был жарче июня. На этот раз средняя температура июля добралась лишь до 16,6 градуса. И всё равно июль оказался теплее, чем июль 2017 года, когда была отрицательная аномалия. В этом году холодный июль был теплее на 0,1 градуса. В целом лето-2019 мы запомним как лето с положительной аномалией по температуре. Плюс 0,9 градуса. Август же получился ровным. Без экстремумов. Заморозков всё лето не было. Но и экстремумов выше +30 тоже почти не было. Такие температуры были всего 4 дня: 6, 7 и 8 июня. Тогда доходило даже до 31,4 градуса. 27 июля был один день 30,4 градуса, когда пошло потепление. Самые холодные ночи выдались на 30 июня и 6 августа. Всего +8. Из интересного ещё можно отметить сильный перепад температур в июле. Тогда 27-го числа было около 30 градусов, а 31 июля – всего 12,3 градуса днём. И это была самая низкая дневная температура за целый ряд наблюдений.

– О чём это говорит?

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– На самом деле ни о чём. Сошлось несколько синоптических ситуаций. Вынос тепла, северный ветер, тыл циклона, накрыло облаками, моросило. И сложилось. У нас вообще температура в Петербурге очень зависит от случайностей. Есть облака – сразу холоднее. Покажется солнце – сразу прогрев. И в конце июля так сложилось. Сама низкая температура за всё время наблюдений. С 1881 года. Главная особенность лета-2019 – июнь и июль по температурам поменялись местами.

– По осадкам нынешнее лето насколько нормально или аномально?

– По осадкам можно сказать, что был засушливый период. Но ничего критического не было. Всё-таки в этом году было не 20–30% от нормы осадков. В июне было 38% от нормы. В июле – 115%. Практически норма. И то за счёт отдельных ливневых дождей. И 63% в августе. В целом выпало 72% от нормы. Это норма, о которой мы говорим в последние годы. А норма у нас принята по периоду 1961–1990 годы. В 1991 году было 60% этой нормы. Если сравнивать с дождливыми 2016–2017 годами, то в этом году выпало втрое меньше, чем тогда.

– Нынешняя летняя погода когда нас покинет? Когда в футболках будет холодно без курток?

– Сентябрь уже сказывается ночными температурами. По утрам всё холоднее. Но в целом лето нас ещё не покинет. Так как сегодня, 2 сентября, с отметками в +24 градуса уже не будет, но до +20 градусов температура в ближайшее время будет сохраняться. Скорее всего, постоянно. В дни с дождём будет 17–19 градусов. Без дождя – 20–22 градуса тепла. Тепло. Неделю так будет точно. Дальше заглядывать сложно. Важно, что и в ночные часы температура не будет опускаться ниже +10 градусов. Холода нет. Всё это связано с тем, что меняется характер погоды. Всю прошедшую неделю простоял антициклон. Солнечно. Практически без осадков. За счёт этого ночью холодало, но днём значительно прогревался воздух. Сейчас же приходят циклоны, ветра в основном южных направлений. Циклон стоит над Скандинавией. Так что дождей будет много на этой неделе, но в основном кратковременного характера. Например, во вторник дождь. Пройдёт фронт. С 6 на 7 сентября придёт атмосферный фронт. Но большая часть ближайшей декады – кратковременные осадки. Самое главное – облака. За счёт этого ночи относительно тёплые. Не ниже 10 градусов. Это нормально для сентября. Днём до +20. Так что куртки если и будут нужны, то только в утренние часы, чтобы дойти до работы.

– Но вы составляете и долгосрочные прогнозы. От вас их чиновники ждут. Расскажите и нам, что будет во второй декаде?

– Долгосрочный прогноз говорит о том, что весь сентябрь будет довольно тёплым. Аномалия положительная от +1 до +3 градусов за месяц. Тепло для сентября. Осадков даём 80–120% от нормы, это примерно 69 мм. Есть распределение по декадам. Первые две более тёплые. Заметное постепенное понижение температур начнётся ближе к третьей декаде, когда дневные температуры будут всего 10–15 градусов, а по ночам до 5 градусов.

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– Получается, что смещение сезонности, которое мы с вами констатировали год назад, когда лето продолжалось осенью, а потом зима весной, есть и на этот раз?

– Рано пока так говорить. Сентябрь всё-таки такой «летний» месяц. Для него норма – в +11 градусов. Но в целом действительно и летом была задержка. Посмотрим, как получится с нынешней осенью. Не исключаю, что смещение будет и на этот раз.

– Я купался в минувшие выходные. Где в Ленобласти прогрев водоемов в ближайшие дни ещё позволит купаться без банных процедур?

– Про банные процедуры я ответить затрудняюсь (смеётся). Но сейчас мы всё время купаемся. И температура воды с такой погодой, которую мы ждём в ближайшие дни, значительно не понизится. Это можно гарантировать. Да, будут дожди. Но это минус 1–2 градуса. Так что купальный сезон для тех, кому комфортна температура в 17 градусов, продолжается. Проблема в том, что я не могу говорить по температуре озёр. К сожалению, у нас нет станций.

– Про Неву не спрашиваю, здесь купаться нигде нельзя, но залив-то вы меряете?

– Там большая тёплая водная масса. Она очень медленно охлаждается. 18–19 градусов пока сохраняются. Финский залив остывать будет медленно. Но вообще по воде давать прогнозы очень сложно сейчас. Нет данных. А водоёмов очень много у нас.

– Вас многие любят критиковать. Есть негативный стереотип восприятия синоптиков. Как вы составляете долгосрочный прогноз? С ним всегда больше всего расхождений постфактум.

– Когда мы говорили прогноз на август в конце июля, мы предполагали, что должна получиться волна холода в конце августа. А у нас вот что наблюдается… Мы не возвратились к холодам июля. У нас тепло, как в июне было. Долгосрочный прогноз пока несовершенен. Хотя много десятилетий он разрабатывается. Принцип тут один. Компьютерный расчёт на 10 дней вперёд. А всё, что дальше, – это другая методика. Это подбор аналогов, ситуация из предыдущих лет. Мы смотрим, как развивается ситуация ближайшие 2–3 месяца, какие атмосферные процессы идут. Выбираются несколько вариантов. Из них выбирается оптимально возможное развитие процесса. Если у нас три месяца стояли циклоны над городом, мы смотрим, в какие годы были аналогичные процессы и что было дальше в сентябре-октябре. К сожалению, это не срабатывает в 30–40% случаев. Отсюда и ошибки прогнозирования на вторую половину месяца, особенно на его конец.

– С учётом изменения погоды на Земле, процент ошибок в долгосрочных прогнозах как будет меняться?

– Я не думаю, что процент ошибок будет от этого меняться. Все в России слушают Москву, когда она даёт долгосрочные прогнозы. И там вообще не расписывают долгосрочные прогнозы по дням или декадам. Говорят одну простую цифру. Столько-то градусов, столько-то осадков. Всё. Пытаются ранжировать по регионам страны. Но по конкретному городу не решаются. Поэтому если вы до сих пор зайдёте на сайт Гидрометцентра России, то найдёте там карту с «очагами тепла» и «очагами холода». Конкретно расписать на месяц вперёд детали наука не позволяет. Сегодня мы дошли научно до прогнозирования на 10 дней вперёд. А дальше как повезёт. Прогнозирование не от изменения климата зависит. Циклоны, антициклоны как шли, так и идут. Моё мнение, что изменения климата – это что-то длительное. 50–100 лет. На нашу погоду влияют локальные изменения. На месячный прогноз погоды и прохождение циклонов изменение климата не влияет.

– Точность долгосрочного прогноза в 60–70% остаётся с нами надолго?

– Да. И я бы даже уточнил: 70–80% точность наших долгосрочных прогнозов.

Николай Нелюбин,

специально для «Фонтанка.ру»