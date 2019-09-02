Спасатели не могут найти 33 пассажиров яхты, сгоревшей у берегов Калифорнии

Спасатели не могут найти 33 пассажиров яхты, сгоревшей у берегов Калифорнии, соответствующую информацию официально предоставила Береговая охрана США.

Coast Guard, local agencies continue responding to boat fire near Santa Cruz Island. 5 people rescued by good Samaritan crew. https://t.co/M541Ml0E8Q — USCG Los Angeles (@USCGLosAngeles) 2. September 2019

Спасатели продолжают поисковую операцию в районе острова Санта-Крус, сообщает ведомство. Береговая охрана уточняет, что тревожный сигнал поступил примерно в 3:15 утра в сторожевой сектор береговой охраны Лос-Анджелеса-Лонг-Бич с борта 75-футового коммерческого судна с 38 людьми на борту.

На тревожный вызов прибыли экипажи береговой охраны, пожарной охраны Санта-Барбары, пожарной охраны округа Вентура. Несмотря на их усилия, сгоревшее судно затонуло в 20 ярдах от берега, над водой осталась только его носовая часть.

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Пять человек были эвакуированы на борт прогулочного судна Great Escape.

В настоящее время разыскиваются еще 33 человека, находившиеся на борту сгоревшей яхты, уточняют в Береговой охране США.