Зеленский уволил экс-главу генштаба ВСУ Виктора Муженко с военной службы

Президент Украины Владимир Зеленский уволил с военной службы бывшего начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктора Муженко. Об этом сказано в указе главы государства.

«Уволить генерала армии Украины Муженко Виктора Николаевича с военной службы в запас в связи с проведением организационных мероприятий с правом ношения военной формы одежды», – сказано в документе.

Зеленский снял Муженко с должности главы генштаба ВСУ 21 мая, на следующий день после своей инаугурации. Позже президент также вывел Муженко из состава Совета национальной безопасности и обороны страны. Новым главой генштаба стал выпускник Московского высшего военного командного училища Руслан Хомчак.