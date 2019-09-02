«Изображение звуков, издаваемых домашними курицами». Как кандидаты в муниципальные депутаты доказывают, что они не экстремисты

На муниципальных выборах в Петербурге активно возбуждается рознь и вражда. Прежде всего между депутатами от партии власти и их конкурентами. Хотя до дня голосования осталась всего неделя, первые стараются снять последних, используя бронебойные доводы: обвинения в экстремизме.

qimono/pixabay.com

На Васильевском острове кандидата от «Справедливой России» Нэлли Вавилину конкуренты попытались снять за чужой пост во «ВКонтакте». Публикацию на странице сообщества, где кандидат указана создателем, истец посчитала «провокационным расистским высказыванием» и в наказание попросила лишить ее права участвовать в выборах. Доказательства конкуренты собирали столь тщательно, что даже заказали экспертизу смайликов и мемов. С обвинениями в экстремизме оппозиционные кандидаты столкнулись и в других муниципалитетах.

«Радость в холодном поту»

Снять с выборов в муниципалитет «Гавань» местного политика Нэлли Вавилину суд попросила заведующая детским садом Любовь Яблокова, которая баллотируется самовыдвиженцем. Претензии у кандидата вызвал пост в группе «Живем на Васильевском» во «ВКонтакте». Участник этой группы, который никуда не баллотируется, написал на странице сообщества, что видел на улицах Васильевского острова «стаи?ки» детей, которых «ведут взрослые», описав этих детей прилагательным, означающим оттенок, противоположный слову «светлый». «Это детские сады выгуливают детеи?? Родители раи?она, подскажите, пожалуи?ста, что это за явление?» — обратился он к подписчикам.

Формулировка, которую выбрал автор, «способна вызывать ассоциации с детьми иной человеческой расы и, конечно, иной национальности», написала в исковом заявлении Любовь Яблокова. Истице очевидно: используя слово «стайки», детей в этом посте сравнивают с животными, тем самым разжигая ненависть к людям «африканской или индуистской расы». За это «провокационное расистское высказывание», по мнению истца, Нэлли Вавилину нужно снять с выборов.

Экстремистские высказывания в предвыборной агитации закон действительно запрещает. И на судебном заседании представитель истицы даже объяснил, какое отношение спорный пост имеет к предвыборной агитации вообще и к Нэлли Вавилиной в частности. В своих агитационных листовках кандидат напечатала ссылку на эту группу во «ВКонтакте», а значит, должна нести ответственность за все, что там публикуется, в том числе посторонними людьми, заявил представитель истца. Более того, по его мнению, сам спорный пост — агитационный, поскольку «формирует отождествление участников группы с кандидатом Вавилиной».

Реклама



Заведующая детским садом на заседание не пришла. Зато присутствовавший депутат «Гавани» Александр Григорьев рассказал «Фонтанке», что сам обратил внимание Яблоковой на спорный пост, а та — как «человек глубоко справедливый» — возмутилась и подала иск в суд. «У неё в детском саду детишки из Египта, из Узбекистана. Разве это допустимо, чтобы к ним было такое отношение?» — объяснил свою позицию он. Прежде чем разговаривать с корреспондентом «Фонтанки», представитель Любови Яблоковой спросил у Александра Григорьева разрешения. На вопрос о том, почему он советуется с человеком, который не является его доверителем, юрист ответил: «Я житель округа, это мой депутат. Уважаю его мнение».

Чтобы доказать, что спорный пост — экстремистский, Любовь Яблокова обратилась к специалистам: они провели экспертизу поста во «ВКонтакте» и комментариев к нему. Эксперты опасения кандидата подтвердили: нашли в переписке «высказывания, призывающие к совершению действий экстремистской направленности».

Один из экспертов, социальный психолог Денис Чернов, заметил, что автор публикации манипулирует аудиторией. Он начал пост словами «Добрый день, соседи!» и тем самым установил «доверительную атмосферу для последующего некритичного восприятия информации читателями», заключил психолог. Пост автор сформулировал в «подчеркнуто ироничном и издевательском тоне», заметил эксперт. По его мнению, «указание на цвет кожи, на сходство с животными и на организованный характер групп, несомненно, является негативной информацией и оказывает эмоциональное воздействие на читателей», поэтому публикация разжигает межнациональную рознь.

Эксперт тщательно проанализировал все комментарии, которые пользователи оставили под публикацией в группе, и даже расшифровал для суда значение смайликов. Один из комментаторов, заметил психолог, «многозначительно обращается к автору исходного сообщения по имени и добавляет подмигивающий смаи?лик (буквально означает "я тебя понимаю, я понял скрытыи? смысл твоего высказывания"), то есть поддерживает автора, но при этом немного смущенно и поэтому с элементами недосказанности», — заключил эксперт. Ещё один комментатор, говорится в заключении, «предполагает, что грязных детеи? ведут в баню мыться, и добавляет в конце комментария смаи?лик "слезы радости", то есть также иронично и даже издевательски присоединяется к негативному эмоциональному контексту исходного сообщения, и его комментарии? получает 5 (пять) положительных оценок». Социальный психолог также указал, что один из пользователей «начинает свои? комментарии? смаи?ликом "радость в холодном поту", то есть указывает на стресс и эмоциональное напряжение, вызванные исходным сообщением, а также предполагает, что это туристы из Индии, то есть тоже дает расистскую и национальную интерпретацию описанному событию».

Проанализировал эксперт также картинку с надписью «Кококо», которую кто-то из пользователей прикрепил к своему комментарию: психолог сделал вывод, что «изображение звуков, издаваемых домашними курицами» призвано «указать на недостаточную осмысленность высказывании? в даннои? беседе, на их "семантическую пустоту", никчемность». Этот анализ позволил Денису Чернову утверждать, что дискуссия в группе «Живем на Васильевском» «указывает на поддержку участниками обсуждения националистических, расистских, дискриминативных идеи?». Денис Чернов, кстати, не впервые выступает в качестве эксперта по социальным сетям: несколько лет назад он участвовал в передаче принадлежащего городу телеканала «Санкт-Петербург», посвящённой увлечению молодежи Интернетом. В эфире Денис Чернов заявил, что соцсетям нужно создавать альтернативу, и посоветовал объяснять молодежи, каких успехов они могут добиться в реальности, а не в сети: «Каждый человек рано или поздно задумывается, чего он достиг, — и молодые люди на своем примитивном, упрощенном уровне тоже».

Ни заключение экспертов, ни позиция истца судью не убедили: она отказалась снимать Нэлли Вавилину с выборов. Александр Григорьев заявил «Фонтанке», что «Справедливая Россия» давила на суд: угрожала, что подаст иски об отмене результатов выборов на всех городских участках. (Такого заявления партия не делала — «Справедливая Россия» пообещала оспорить итоги выборов там, где будут сомнения в их легитимности.) Возмутил депутата и тот факт, что «Справедливая Россия» пообещала следить за чистотой выборов, если Нэлли Вавилину снимут (этого в заявлении партии, распространённом 31 августа, впрочем, не говорится). «Получается, в ином случае партия не следила бы за чистотой выборов? А чем партия тогда занимается на выборах, фальсификацией?»

Реклама





«С учетом политической парадигмы событий на Украине»

Кандидату в муниципалитет «Светлановский» в Выборгском районе Даниилу Кену (он идет при поддержке штаба Алексея Навального) повезло меньше. На прошлой неделе районный суд снял его с выборов за то, что на своей странице во «ВКонтакте» он опубликовал изображение свастики. Речь идет о публикации, которую кандидат сделал после того, как обнаружил на территории округа очерняющие его листовки. Авторы листовок написали, что Даниил Кен — фашист, и проиллюстрировали этот тезис свастикой. Эти листовки кандидат сфотографировал и выложил во «ВКонтакте», чем и дал основание суду отменить его регистрацию (решение он уже обжалует в апелляционной инстанции).

На прошлой же неделе Калининский районный суд отменил регистрацию кандидата от «Справедливой России» в муниципалитет «Пискаревка» Федора Кушнаренко. Сперва муниципальный избирком (а с требованием снять кандидата с выборов обратился именно он) настаивал, что старый пост на странице Кушнаренко во «ВКонтакте» нарушает авторское право «Единой России», поскольку название партии в этом посте упоминается. Но затем комиссия свою позицию дополнила, заявив, что публикация Федора Кушнаренко — экстремистская (в ней кандидат нелицеприятно отзывается о депутатах-единороссах и рассказывает, каким санкциям подобных им политиков подвергали на Украине). Суд решил: «...с учетом сформированной средствами массовой информации парадигмы политических событий на Украине за истекшие несколько лет» такой пост «с наибольшим успехом может быть интерпретирован как публичный призыв совершить насильственные действия в отношении депутатов». Это «создает угрозу дезорганизации деятельности Законодательного собрания», говорится в решении суда.

Но на отмене регистрации проблемы справедливоросса не закончились: его вызвали дать объяснения в Следственный комитет. Как сообщили «Фонтанке» в «Справедливой России», заявление следователям написал депутат Заксобрания от «Единой России», глава исполкома петербургского отделения партии Владимир Носов — один из тех, кого Федор Кушнаренко упомянул в своей публикации, наградив нелицеприятным эпитетом. Он попросил проверить, не попадает ли пост под статью об оскорблении представителей власти (ст. 319 УК). Сам Носов не смог пояснить «Фонтанке», почему решил обратиться в Следственный комитет. «Не буду объяснять. Это мое право», — заявил депутат.

Мария Карпенко, «Фонтанка.ру»