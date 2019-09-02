Ригони официально покинул «Зенит»

Полузащитник футбольного клуба «Зенит» Эмилиано Ригони перешел в итальянскую «Сампдорию». Как сообщает пресс-служба петербургской команды, подписано арендное соглашение на один год с правом выкупа.

Ригони стал игроком «Зенита» в августе 2017-го за 9 млн евро. В составе сине-бело-голубых провел 45 матчей, забил 9 мячей и отдал 11 результативных передач, а также стал чемпионом России.

Ранее сообщалось, что «Зенит» отдает «Сампдории» Ригони в годичную аренду за 1 млн евро с обязательным правом выкупа через год за 9 млн евро.