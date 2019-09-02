На Долгоозёрной рыжий пошёл с кулаками на «Шевроле». Водителя уложили на асфальт

Автолюбитель устроил кулачный бой на проезжей части в Приморском районе Петербурга 2 сентября. О потасовке на улице Долгоозерной в социальных сетях рассказали очевидцы.

На опубликованных кадрах виден транспортный затор. Среди медленно двигающихся автомобилей появляется человек с рыжими волосами, открывает дверь «Шевроле» и достаёт оттуда водителя. После нескольких тумаков противник оказывается уложенным на асфальт.

«Неадекватный водитель выбежал из своего автомобиля, подбежал к машине спереди, выкинул водителя и начал избивать», — комментируют произошедшее очевидцы.

По данным «Фонтанки», принадлежит серебристая «Шевроле Лачетти» 34-летнему петербуржцу. Приобрёл он её в 2012 году. Ездит аккуратно, штрафов практически не получал.

В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти отметили, что после драки заявлений в полицию не поступало.