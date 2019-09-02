Дарёному скверу деревья не пересчитывают. В Московском районе взбунтовались клумбам и дизайнерским скамейкам

Застолье под окнами, туалеты в кустах, гам и срам - это не про парковку и не про новую высотку. Это про сквер в Московском районе Петербурга. Его благоустраивают, а жители против.

проект реконструкции сквера

Шаблонный газон, втиснутый между домами №2 и №4 на Московском шоссе, облагораживают до сквера. Место «треугольника заброшенной зелени» займёт пространство с навесом, мощёными дорожками, новыми клумбами и дизайнерскими скамейками. «Библиотека Друзей» готовится проводить здесь свои мероприятия, а жильцы – баррикадироваться от читающей публики. Потому что тихо, говорят, теперь не будет.

«Покажите нам подписи людей, которые согласились на это. Ничего подобного нет. Кто вообще представлял жителей? …Мы не хотим, нам не нужен этот проект… Мы не пользуемся скамейками, на которых сидят алкаши и наркоманы. И дети наши здесь играть не будут… Мы говорим, что нам это не нужно, а вы говорите, что нужно», – наседают на районных чиновников возмущённые сквером.

На августовской встрече с администрацией их было порядка двадцати. Практически все – из одиннадцатиэтажки на Московском шоссе, 2, под окнами которой больше трёх месяцев преображают газон в сквер. Начало работ, по словам жильцов, поставило их перед фактом, хотя задумке не первый год.

Идея сквера вошла в ряд инициатив, с которыми Московский район дебютировал в проекте «Твой бюджет» в 2017 году. Заявку подала архитектор и жительница района Ольга Колесова. Концепция разработана совместно с её коллегами по архитектурному бюро Александрой Гетманской и Натальей Парсадановой и коллективом «Библиотеки Друзей», которая квартируется на первом этаже дома №2.

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Предложено расширить книжное пространство и выпустить читателей на воздух. Для этого необходимо облагородить газон до парковой зоны: поставить скамейки, замостить дорожки, «раскидать» по территории буквы, на которых можно сидеть, а можно и ходить, сделать тематическую карту достопримечательностей района, нарисовать классики и лабиринт перед входом в библиотеку, добавить велопарковку, фигурные газоны, освещение и новые деревья.

«Сердцем» задумана зона амфитеатра с навесом, под которым можно даже в дождь отдыхать с книгой и проводить мероприятия. Они, как сказано в описании, проходят в библиотеке едва ли не еженедельно: праздники собирают под 500 человек единовременно, в залах им, конечно, тесно.

«Проект просится быть реализованным», – подсказали в заявке с ориентировочным бюджетом в 6,5 млн рублей и победили.

Согласно документам с сайта «Твой бюджет», победа была безоговорочной. Из 12 инициатив сквер поддержало большинство – за него отдали голоса пятеро. К примеру, детский футбольный клуб и сквер на Витебском проспекте отклика не нашли вовсе. Голосовали 19 декабря 2017 года, были чиновники, члены бюджетной комиссии и «заинтересованные жители» – всего 28 человек. Ещё один поучаствовал заочно. Протоколы сохранили неразборчивые подписи участников от комиссии, заинтересованных местных не деанонимизировали.

Польза вроде бы налицо, перспективы заманчивы: уникальное открытое пространство с индивидуальным подходом, новое место для отдыха, зелёная зона. «Кто-то придёт специально изучить карту достопримечательностей, которая является частью благоустройства, и попадёт на презентацию книги. А кто-то придёт на презентацию книги и обнаружит сквер, где можно интересно провести время всей семьёй», – расписывают инициаторы «место для патриотов Московского района».

Ожидаемый патриотический экстаз жильцов дома №2 не затронул. Им предстоит наблюдать гуляющих и читающих из своих окон. До них, подчёркивают жители, меньше десяти метров. При такой близости гостеприимными быть они отказываются.

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Масштаб библиотечных мероприятий «500 единовременно» пугает, но и без него тишины от облагороженной зоны не ждут. Сквер заметен с Московского шоссе и действительно рискует стать точкой притяжения. Будущих отдыхающих видят как любителей поднять настроение алкоголем, которым и полиция – не указ. За наглядным примером посылают через дорогу, в Пулковский парк. Пока компании со спиртным оседают там, количество потреблённого собачники из ближайших домов с ужасом подсчитывают по утрам. Говорят, что не раз набирали «112», но разогнать облюбовавших скамейки ещё не выходило.

«В доме №6 есть банкетный зал. Закрывается он в соответствии с законом о тишине, всё в порядке, но для их гостей вечер с выходом из заведения не заканчивается. Гуляют до полуночи, могут фейерверки запускать. К тому же у нас алкомаркет в соседних домах открыли. Понятно же, где они будут гулять дальше, если у нас будет сквер со скамейками», – рассказывает «Фонтанке» жительница дома №2.

По её словам, с шестого этажа принудительно вовлекаешься даже в малочисленные мероприятия библиотеки: музыки при закрытых окнах не слышно, но басы – как пытка капающей водой. Впрочем, признают: с презентациями и лекциями библиотека не частит. Праздно гуляющие внушают больше опасений.

«Кого остановит табличка "не курить"? Весь дым будет подниматься к нам, плюс шум, мусор. У нас рядом шоссе, шума и так достаточно. Почему мы должны жертвовать своим спокойствием и закрывать окна, чтобы гостям хорошо отдыхалось?» – недоумевают жильцы.

Мириться с беспокойным соседством не готовы, но подключились поздно. Под конец 2017-го про проект-победитель кратко написали в прессе, периодически он всплывал в выступлениях районной администрации, завлекающей жителей участвовать в «Твоём бюджете». О скорой реализации заговорили в начале 2019-го, стоимость с 6,5 млн выросла, перебралась за 18, а концепция после согласований претерпела некоторые изменения. Так, объекты-достопримечательности района не пропустил комитет по градостроительству и архитектуре. В День космонавтики на Московском шоссе побывал Александр Беглов.

«Первый раз увидела макет, когда к приезду Беглова асфальт намывали. Но на нём дома не пронумерованы, так что не понятно было, где именно будут возводить. До этого специально по сайтам не искала, никаких объявлений не видела. К Беглову нас не пустили», – рассказывает жительница одиннадцатиэтажки. Но кто-то всё-таки подобрался поближе к делегации чиновников и услышал от врио заветное: спросите мнение людей.

Поквартирного опроса не дождались. В начале лета начались работы, жители заволновались и начали собирать подписи сами, обращаться в администрацию, библиотеку. В бюрократии увязли практически до финала, ответами не удовлетворены. Сквер обещан к 1 сентября, но к началу учебного года всё же не уложились. Работы ещё идут, «чахлые кустики» садят.

читатель "Фонтанки"

Благодарных за новое пространство хватает: чем дальше от сквера, тем больше он нравится. Недовольным чиновники говорят, что хотели как лучше, но стройку уже не остановить. Кроме того, для того, чтобы сменить пусть и милый сердцу жителей «ухоженный треугольник с подстриженной травой» на иную зелёную зону, общественные слушания и согласие каждого не требуются.

«При организации работ по благоустройству территории зеленых насаждений общего пользования действующим законодательством не предусмотрен сбор подписей жителей», – ответили в администрации на вопрос «Фонтанки». Принимать жалобы готовы там же, подчеркнув, что находятся в постоянном диалоге с горожанами.

Так, для жителей решено устроить удобные пешеходные дорожки, сделан шаг в сторону безопасности. Присматривать за сквером и окрестными домами поручат системе «Безопасный город», патрульная машина также будет заезжать – 3–4 раза за ночь, как в Пулковский парк. Деревья тоже обещают досадить.

Жильцы ближайшей к скверу одиннадцатиэтажки пока тренируют нервы, слушая, как под окнами распиливают плитку, смотрят на «изуродованный газон» и жалеют берёзы, которым, кажется, повредили корни. В чистоту и порядок им не верится: «Нужно было не на библиотеку ориентироваться, а на людей. Пусть руководство библиотеки в тулупе и с бердянкой бегает после закрытия и бдит, так через две недели надоест же, и будет как всегда».

Татьяна Ципуштанова,

«Фонтанка.ру»