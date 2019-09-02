На финской границе задержали россиянина. Он успел пробежать два километра вглубь страны

Тридцатитрёхлетний россиянин сумел перебраться пешком через границу в Финляндию.

Как сообщили «Фонтанке» в пограничном отряде по Юго-Восточной Финляндии, гражданина России поймали 1 сентября в 21:00. Предполагается, что он пересёк рубеж примерно в 19:30 к северу от деревни Кескисаари под Лаппеенрантой.

«Задержание в двух километрах от границы прошло спокойно», – отметили в ведомстве. После допроса нарушителю предстоит предстать ответчиком в суде. Его готовят к депортации.

Ранее сообщалось, что в конце июля двое пробрались через границу из Карелии и запросили убежища. В такой ситуации нарушителя до решения Миграционной службы не выдворяют.