Коньяк кончился, пригодился Беглов. В комплекс «Родео Драйв» звонят от имени градоначальника и МЧС

Эвакуированному накануне комплексу «Родео Драйв» приказано ждать комиссию во главе с Александром Бегловым. Автор предупреждения велел накрывать на стол.

Как стало известно «Фонтанке», вечером 2 сентября офис девелопера FortGroup принял звонок от мужчины. Он представился заместителем главы ГУ МЧС Петербурга Сергеем Козыревым. Был краток, но емок:

«В течение полутора часов МЧС совместно с врио губернатора Петербурга приедут с проверкой в ТРК "Родео Драйв". Выкладывайте документы на стол».

По словам собеседника, поводом стали вчерашнее задымление и эвакуация посетителей. Спасатели выяснили, что при разогреве печи дым затянуло в вентиляцию.

Реклама



Корреспонденту «Фонтанки», позвонившему на телефон «Козырева», мужской голос категорично подтвердил приезд Беглова в «Родео Драйв»: «Совершенно верно, едет», – и бросил трубку, после чего к телефону не подходил.

Беглова на проспекте Культуры не дождались. По сценарию звонок был похож на прошлогоднюю серию неловких попыток под предлогом визитов столичной комиссии МЧС собрать с торговых комплексов небольшую мзду – хотя бы в виде коньяков.