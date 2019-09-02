«Увидите, я всё сделаю!» Путин почти час говорил с жителями пережившего наводнение Тулуна

Президент России выделил почти 40 минут из своей поездки по Дальнему Востоку, чтобы неформально пообщаться с жителями города в Иркутской области, который пережил сильнейшее наводнение в своей истории.

«Будут строить [жилье], чтобы удовлетворить всех людей, которые пострадали, и более того, я уже говорил сейчас коллегам, пока этот вопрос не будет решен с жильем, режим ЧС будет продолжен», – цитирует 2 сентября обещание Владимира Путина ТАСС.

Президент встретился с людьми, которые ждали его у школы №6. Путин выслушал несколько десятков человек, которые, по замечанию журналистов, «старались докричаться до главы государств». Людей даже приходилось сдерживать представителям Федеральной службы охраны, так как местные жители хотели пообщаться в Путиным и предать ему документы.

В частности, люди жаловались на качество жилья. «Я думаю, что надо будет вообще расселять эти дома аварийные», – заверил высокий гость жителей Тулуна. Уже уезжая, Путин с подножки машины вновь обратился к тулунчанам: «Увидите, я все сделаю!»