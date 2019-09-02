Продюсер Розенбаума признала его госпитализацию. Приехать в Петербург артисту это не должно помешать

Народный артист РФ Александр Розенбаум находится в московской больнице после операции. Об этом 2 сентября сообщила журналистам его продюсер Белла Купсина.

По её словам, внезапных ухудшений самочувствия у певца не было, хирургическое вмешательство было «плановым и необходимым». В понедельник утром подтвердить или опровергнуть операцию она не бралась.

«В настоящее время он чувствует себя удовлетворительно, его здоровью ничего не угрожает», – успокоила Купсина, заверив, что медицинская пауза на концертном графике не отразится. Сентябрь, судя по планам на официальном сайте, у Розенбаума не загружен. Единственный концерт намечен на 21 сентября в Петербурге.

Купсина через ТАСС передала благодарности Розенбаума: врачам – за профессионализм, поклонникам – за заботу. Их обеспокоенные комментарии из группы музыканта «ВКонтакте» удалены.

Александр Розенбаум – народный артист РФ. Известен широкой публике композициями «Вальс-бостон», «Фраер, толстый фраер...» и «У окна». 13 сентября артист отметит 68-летие.