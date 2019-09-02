Бизнес оставили без колес. Смольный снес незаконный автосервис на улице Фучика

Комитет по контролю за имуществом Петербурга демонтировал незаконный автосервис на улице Фучика, вблизи дома 12, корпус 3, лит. А.

Как рассказали 2 сентября в ведомстве, индивидуальные предприниматели без договора с городом заняли территорию около 300 кв. м, разместив там ограждение с автоматическими воротами, два пункта шиномонтажа, два бытовых контейнера, стеллаж для хранения шин и два тента.

После претензий Смольного владельцы автосервиса освободили часть территории, но часть строений пришлось сносить чиновникам. Бизнесменам грозит привлечение к административной ответственности за незаконное размещение элементов благоустройства.