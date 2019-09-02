В старом фонде на Васильевском пробился родник. Вода трижды затопила магазин для художников

Подвальное помещение магазина для художников на Васильевском острове трижды за месяц пережило потоп. Пока сотрудники вычерпывают воду подручными материалами, представители различных коммунальных служб перекидывают проблему друг на друга.

Смотреть в новом окне читательница "Фонтанки" Людмила

О наводнении в седьмом доме на шестой линии «Фонтанке» рассказала директор магазина для художников Людмила Сидорова 2 сентября. По её словам, сегодня вода к ним пришла в третий раз за месяц.

«Сегодня нам отказали все аварийные службы города и управляющая компания. Водоканал взял воду на пробу сказал, что вода не водопроводная, «Теплосеть» говорит – вода не горячая, это не наша, управляющая компания говорит – вода течёт не из трубы, значит это не наши коммуникации. Вода бьёт из угла комнаты, у нас полуподвальное помещение. Как будто родник открылся в здании старого фонда», — рассказала Людмила.

В пресс-службе Водоканала заявили, что с данного адреса в аварийную службу поступало три заявки. 24 августа специалисты прочищали ливневую канализацию, через два дня приехавшие на место рабочие воды не застали. 30 августа провели дефектоскопию, которая показал, что сети «Водоканала» целы.

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Дом обслуживает управляющая компания «Возрождение», в УК не смогли оперативно предоставить комментарий. «Фонтанка» также отправила запрос в «Теплосеть Петербурга».