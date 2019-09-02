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Город
02.09.2019 17:59
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Вокзалам добавят устойчивости. Смольный и РЖД готовят концепцию развития территорий возле Московского, Ладожского вокзалов и станции Удельная

ОАО «Российские железные дороги» готовят концепцию развития территорий возле Московского, Ладожского вокзалов и ТПУ «Удельная». Об этом заявил в ходе совещания в Смольном 2 сентября заместитель гендиректора ОАО РЖД Олег Тони, представляя первый этап концепции по развитию железнодорожной инфраструктуры Петербурга.

Как пояснил «Фонтанке» вице-губернатор Евгений Елин, концепция будет состоять из двух частей: одна будет касаться развития самой железнодорожной инфраструктуры, а другая – территорий, прилегающих к вокзалам. По сути, будет создана цифровая модель, которая покажет «влияние тех или иных изменений на транспорт, на пешеходов, на торговлю, на бизнес». «Если на Московский вокзал заводим высокоскоростной транспорт, надо побеспокоиться, чтобы движение вообще не перекрыть и не создать вокруг пробки», – пояснил Евгений Елин.

Разрабатываемая РЖД концепция определит, какая территория находится в зоне влияния от вокзалов. Также будет сформулирована цель, соответствующая международным стандартам устойчивого развития. Далее эксперты проанализируют, насколько далеко от идеала нынешнее положение вещей и как его достигнуть с учетом планируемого РЖД развития железнодорожного сообщения.

Концепция будет создаваться в два этапа. Первый Смольный ожидает увидеть до конца 2019 года, второй – к середине 2020 года. После этого РЖД сможет разработать стратегию развития самих вокзалов, а город будет знать, как менять среду на прилегающих территориях – например, как нужно расширять дороги и паркинги, менять энергетическое и коммунальное оборудование. «Это будет учтено во всех планах благоустройства или [прописано] отдельно – в зависимости от того, что мы увидим», – сказал Евгений Елин.

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