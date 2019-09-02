В ЖК «Северная долина» открылись третья школа и шестой детский сад

Фото предоставлено пресс-службой «Главстрой Санкт-Петербург»

Компания «Главстрой Санкт-Петербург» сообщает об открытии третьей общеобразовательной школы и шестого детского сада в жилом комплексе «Северная долина».

Сегодня состоялось торжественное открытие еще двух социальных объектов, расположенных в новом жилом районе «Северная долина», — шестого детского сада на 220 мест и третьей школы на 825 учеников. В праздничной линейке приняли участие заместитель председателя Комитета по транспорту Санкт-Петербурга Валерий Молодец, заместитель главы Администрации Выборгского района Арина Артемова, директор проекта «Северная долина» Дмитрий Калинин и директор общеобразовательной школы №469 Юлия Купорова.

Фото предоставлено пресс-службой «Главстрой Санкт-Петербург»

Новая площадка средней общеобразовательной школы №469 Выборгского района на 825 мест открылась по адресу: улица Федора Абрамова, дом 16, корпус 3, строение 1. На площади 22 374 кв. м разместились учебные классы, столовая, медицинский кабинет, библиотека, актовый зал и другие помещения. Два бассейна (25-метровый на 6 дорожек и 10-метровый) размещены в отдельном здании, соединенном с основным корпусом школы крытой галереей. Для занятий спортом также предусмотрены большой и малый спортивные залы, стадион с футбольным полем, баскетбольной и волейбольной площадкой, легкоатлетическими дорожками, прыжковой ямой, зоной силовых упражнений. В настоящий момент в «Северной долине» также работают две школы под общим номером — № 482.

Вторая площадка детского сада №11 Выборгского района разместилась по адресу: улица Фёдора Абрамова, дом 16, корпус 2, строение 1. На площади в 5 900 кв. м оборудованы 12 групп для 220 воспитанников раннего, младшего и старшего дошкольного возраста, кухня-столовая, медицинский кабинет. Для всестороннего развития детей предусмотрены два зала для гимнастических и музыкальных занятий, бассейн, кабинеты психолога и логопеда, помещения для организации специальных кружков, учебы и развития. На территории расположены площадки для отдыха с теневыми навесами, организованы спортивные и игровые площадки.

Фото предоставлено пресс-службой «Главстрой Санкт-Петербург»

Александр Лелин, генеральный директор «Главстрой Санкт-Петербург»:

— Детский сад и школа, которые сегодня начали работу в жилом комплексе «Северная долина», соответствуют всем современным требованиям для обучения подрастающего поколения. Уверен, что предлагаемые возможности помогут ребятам раскрыть свои таланты, получить достойное образование и воспитание.

При поддержке Администрации Санкт-Петербурга и Выборгского района мы продолжаем комплексное развитие молодого района. До конца года в «Северной долине» будет введен в эксплуатацию первый этап Толубеевского проезда, откроется отделение детской поликлиники, а также планируется начать строительство новых социальных объектов.

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ЖК «Северная долина» — застройщик ООО «Главстрой-СПб специализированный застройщик», проектная декларация на сайте https://sevdol.ru/documents/.