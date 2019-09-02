Должность председателя Верховного суда стала вакантной. Объявлен набор новых кандидатов

Высшая квалификационная коллегия судей России сообщила об открытии вакантной должности председателя Верховного суда. Это случилось более чем за восемь месяцев до истечения полномочий нынешнего главы ВС Вячеслава Лебедева.

Об открытии вакантной должности председателя Верховного суда 2 сентября говорится на сайте Высшей квалифколлегии судей. «Заявления и документы принимаются от претендентов до 16 сентября 2019 года», – уточняет коллегия.

Вячеславу Лебедеву 76 лет. Пост председателя ВС он занимал с 1993 года, последний раз был назначен Советом Федерации ФС РФ по представлению президента России 21 мая 2014-го на шестилетний срок.