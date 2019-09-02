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Зеленский отменяет мораторий на продажу земли. Этого от Украины требует МВФ
Мораторий на продажу сельхозземель, который действует на Украине уже 14 лет, будет отменен. Украинские власти затягивали проведение реформы из-за отсутствия консенсуса в обществе.
«Разработать и внести на рассмотрение парламента законопроект о рынке земель сельхозназначения и отмене моратория на продажу земли до 1 октября 2019 года. Принять закон о рынке земель сельхозназначения и отменить мораторий на продажу земли до 1 декабря 2019 года», – цитирует 2 сентября заявление Владимира Зеленского издание «Страна.ua».
По словам президента, на такой шаг власти пошли, чтобы развивать фермерство и укрепить права собственников. Он особо отметил, что «землю забирать никто не собирается».
Земельную реформу на Украине откладывают все последнее время, так как в обществе нет единого мнения по этому поводу. МВФ требует от Киева шагов в этом направлении, тогда как ряд фракций опасаются скупки земли крупными иностранными игроками.