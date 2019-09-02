«Петербургская Недвижимость» предоставляет скидки за фотографии в соцсетях

«Петербургская Недвижимость»

«Петербургская Недвижимость» и Setl Group отмечают 25-летие и предлагают покупателям скидку 25 тысяч рублей* на квартиру за пост с поздравлением и снимком у праздничной фотозоны.

Клиенты могут сфотографироваться в офисах «Петербургской Недвижимости» на Московском пр., 212 и на Кирочной ул., 28: фоном послужит яркая фотозона, посвященная юбилею компании. Снимок необходимо разместить в Facebook, Instagram или ВКонтакте, сопроводив поздравлением с 25-летием. Скидку получат все покупатели, которые покажут пост при подписании договора.

Предложение действует до конца сентября. Скидка распространяется на все жилые комплексы комфорт-класса и высокого комфорт-класса от Setl Group. Это более 10 объектов в разных районах Петербурга: «ArtLine в Приморском», «Философия на Московской», «Стрижи в Невском» и другие. «Петербургская Недвижимость» — эксклюзивный брокер всех объектов Setl Group.Услуги по подбору жилого комплекса, квартир, оформлению ипотеки и юридическому сопровождению сделки бесплатны для клиентов «Петербургской Недвижимости».

*Сроки проведения акции с 01.09.2019г. по 30.09.2019г. Организатор акции: ООО «ЦРП «Петербургская Недвижимость». Скидка в размере 25 тысяч рублей от стоимости приобретаемой квартиры действительна при условии внесения залога 20 тысяч рублей в срок с 01.09.2019г. по 30.09.2019г. включительно и заключения Договора участия в долевом строительстве или Соглашения о перемене лица в обязательстве в отношении всех типов квартир с использованием любого способа оплаты в жилых комплексах классов «Высокий комфорт» и «Оптима» от застройщиков с коммерческим обозначением Setl City. По условиям предложения для получения скидки 25 тысяч рублей на приобретаемую квартиру клиенту необходимо сфотографироваться в одной из специальных фотозон, которые расположены в офисах продаж ООО «ЦРП «Петербургская Недвижимость» и загрузить данную фотографию и текст поздравления с юбилеем холдинга Setl Group в одну из соцсетей (ВКонтакте, Facebook, Instagram). Предоставление данного размещенного поста при подписании договора является основанием для предоставления указанной скидки на квартиры. Скидка суммируется с базовыми скидками и скидками по карте постоянного покупателя «Клуб покупателей». Характеристики передаваемой квартиры указаны в Договоре. Количество квартир ограничено. Подробности предложения на сайте www.3355555.ru или по тел. +7 (812) 33-55555.

Справка о холдинге Setl Group

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

ЖК «Artline в Приморском» (ЖК «Артлайн») – застройщик ООО «Сэтл Сити», проектная декларация на сайте наш.дом.рф

ЖК «Философия на Московской» – застройщик ООО «Сэтл Сити», проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/filosofiya/declarations