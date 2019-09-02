Пассажирам рейса из Берлина всё же предоставили автобус до Лаппеенранты. Но многие петербуржцы трансфера не дождались

Авиакомпания Ryanair не смогла оперативно организовать трансфер из Хельсинки в Лаппеенранту, когда её рейс из Берлина вынужден был изменить место посадки из-за густого тумана. Часть пассажиров, среди которых было много петербуржцев, автобусов так и не дождалась. Как рассказала «Фонтанке» гендиректор аэропорта Лаппеенранта Эйя Йоро, у авиакомпании возникли трудности с получением автобусов.

«Ryanair обратилась к компании по наземному обслуживанию в аэропорту Хельсинки с просьбой организовать автобусы из Хельсинки в Лаппеенранту для прибывающих пассажиров в соответствии с обычной процедурой. Видимо, были трудности с заказом автобусов, и [некоторые] пассажиры воспользовались другим видом транспорта, т.е. поездом», – прокомментировала Йоро.

По информации Yle, пассажиры изначально получили неверную инфорацию, и многие из них самостоятельно уехали из аэропорта Хельсинки-Вантаа в Лаппеенранту. По словам петербуржцев, прилетевших из Германии в Финляндию, о том, что трансфера не будет, им сообщили в столичном аэропорту.

Напомним, из-за погодных условий рейс Ryanair из Берлина не смог приземлиться в аэропорту Лаппеенранты 2 сентября в 9:20 в соответствии с запланированным временем прибытия и в итоге высадил пассажиров в Хельсинки. После заправки он вылетел пустым в Лаппеенранту, чтобы забрать тех, кто должен был лететь в Германию. Рейс из Лаппеенранты в Берлин отправился с двухчасовой задержкой.

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Авиакомпания обязана доставлять клиентов до места назначения. Согласно европейскому законодательству, пассажиры имеют право на компенсацию в размере от 250 до 600 евро в случае задержки более трех часов, но только если она произошла «по технической причине», по вине авиакомпании. Однако, как показало исследование Европейской организации потребителей (BEUC), пассажиры в ЕС редко получают материальное возмещение от авиаперевозчиков – компании пытаются доказать наличие форс-мажорных обстоятельств.

По словам Йоро, менеджмент аэропорта Лаппеенранты связался с компанией, которая отвечает за парковку. В связи с возникшей ситуацией штраф обещают не выписывать, а при его наличии нужно будет позвонить по указанному в квитанции телефону.

В Ryanair ситуацию пока никак не прокомментировали.