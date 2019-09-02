ГК «Полис Групп» организовала детский праздник в поддержку профессии строитель

ГК «Полис Групп»

В честь Дня знаний ГК «Полис Групп» совместно с детским городом профессий «Кидбург» организовали праздничную программу для детей «Строим вместе с ГК «Полис Групп»!

Мероприятие состоялось накануне начала нового учебного года, 30 августа.

Строительная отрасль остается одной из ведущих в экономике страны, а профессия строитель во все времена считалась почетной и созидательной. Являясь одним из лидеров отрасли ГК «Полис Групп» заинтересована в том, чтобы поддерживать этот авторитет на самом высоком уровне. Для этого важен не только уровень профессионального образования, но интерес к специальности со стороны молодежи и подрастающего поколения.

«Мы хотим, чтобы все больше талантливых людей приходило в профессию, чтобы создавались красивые дома, возводились сложные инженерные здания и сооружения. Дети еще учатся, познают этот мир, чтобы определиться, какой сфере они хотят посвятить свою жизнь. Поэтому мы хотели, чтобы 1 сентября, в День знаний, они побольше узнали о профессии строитель», – отметила руководитель отдела рекламы и маркетинга ГК «Поли Групп» Ольга Ульянова.

В рамках веселого праздника для детей прошла занимательная викторина на тему строительства, квест по профессиям, праздничная лотерея, а также бумажная дискотека. Самые активные участники получили призы и подарки от ГК «Полис Групп». В финале мероприятия всех ждал главный сюрприз – большой фирменный торт с логотипом компании.

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