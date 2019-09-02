Семак с женой накануне собственной свадьбы застряли в Пулково

Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак с женой Анной не могут вылететь из Петербурга на собственную свадьбу в связи с задержкой рейса. Анна Семак опубликовала в своем инстаграме фото скучающего мужа.

скриншот сторис/annas_secret_garden/instagram.com

«Сниму комнату в аэропорту Пулково. Подойдет любое хозяйственное или складское помещение со свободным периметром для спального мешка», – добавила Анна Семак.

Судя по всему, супруги летят на собственную свадьбу.

В июне Сергей Семак сделал жене предложение. В «Инстаграме» Анна подтвердила, что пара ранее развелась. Повторная свадьба намечена на 3 сентября.

Реклама



Сейчас в Пулково задерживаются пять рейсов: до Антальи, Москвы, Амстердама, Новосибирска и Екатеринбурга.