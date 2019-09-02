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Общество
02.09.2019 17:21
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Американские военные готовятся покинуть Афганистан. США достигли исторического соглашения с запрещенным в РФ «Талибаном»

Спецпредставитель США по Афганистану объявил, что солдаты американской армии могут покинуть пять баз в исламской республике. Американцы вторглись в страну в 2001 году, после того, как талибы отказались выдать причастных к терактам 11 сентября.

«Соглашение [между США и талибами] будет включать в себя поэтапный вывод войск США из их самой продолжительной войны в обмен на обязательство талибов, что они не позволят боевикам использовать Афганистан для действий против Соединенных Штатов и их союзников», – сообщает 2 сентября Reuters со ссылкой на спецпредставителя США по Афганистану Залмая Халилзада.

По его словам, вывод военных может занять 135 дней. Талибы же должны прекратить огонь и начать сотрудничать с правительством.

Окончательное решение по поводу дальнейших действий Америки в Афганистане должен принять президент Дональд Трамп. Республиканец давно призывал к прекращению участия США в боевых действиях в этой стране, назвав военное присутствие там «полной растратой».

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Действующий президент Афганистана Ашраф Гани Ахмадзай был отстранен от переговоров, так как талибы считают его «марионеткой США». Он взял два дня на ознакомление с проектом соглашения.

Контингент Соединенных Штатов в исламской республике насчитывает около 14 000 военнослужащих.

Исламское движение «Талибан» находилось у власти в Афганистане с 1996-го по 2001 год. Соединенные Штаты вторглись в республику в 2001 году, чтобы добиться свержения «Талибана», так как те отказались передать им членов «Аль-Каиды» после нападения на Всемирный торговый центр и Пентагон 11 сентября 2001 года. После свержения талибы начали партизанскую войну против нового правительства и сил НАТО.

Движение «Талибан» входит в единый федеральный список организаций, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации террористическим.

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