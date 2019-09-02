Американские военные готовятся покинуть Афганистан. США достигли исторического соглашения с запрещенным в РФ «Талибаном»

Спецпредставитель США по Афганистану объявил, что солдаты американской армии могут покинуть пять баз в исламской республике. Американцы вторглись в страну в 2001 году, после того, как талибы отказались выдать причастных к терактам 11 сентября.

«Соглашение [между США и талибами] будет включать в себя поэтапный вывод войск США из их самой продолжительной войны в обмен на обязательство талибов, что они не позволят боевикам использовать Афганистан для действий против Соединенных Штатов и их союзников», – сообщает 2 сентября Reuters со ссылкой на спецпредставителя США по Афганистану Залмая Халилзада.

По его словам, вывод военных может занять 135 дней. Талибы же должны прекратить огонь и начать сотрудничать с правительством.

Окончательное решение по поводу дальнейших действий Америки в Афганистане должен принять президент Дональд Трамп. Республиканец давно призывал к прекращению участия США в боевых действиях в этой стране, назвав военное присутствие там «полной растратой».

Реклама



Действующий президент Афганистана Ашраф Гани Ахмадзай был отстранен от переговоров, так как талибы считают его «марионеткой США». Он взял два дня на ознакомление с проектом соглашения.

Контингент Соединенных Штатов в исламской республике насчитывает около 14 000 военнослужащих.

Исламское движение «Талибан» находилось у власти в Афганистане с 1996-го по 2001 год. Соединенные Штаты вторглись в республику в 2001 году, чтобы добиться свержения «Талибана», так как те отказались передать им членов «Аль-Каиды» после нападения на Всемирный торговый центр и Пентагон 11 сентября 2001 года. После свержения талибы начали партизанскую войну против нового правительства и сил НАТО.

Движение «Талибан» входит в единый федеральный список организаций, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации террористическим.