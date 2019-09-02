ГИБДД: Аварией с каршерингом в центре Петербурга завершилась погоня

Официальную информацию о ночной аварии с каршеринговым автомобилем на Дворцовой набережной сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Как и предполагалось, ДТП предшествовала погоня.

По предварительной информации, 2 сентября в 0:23 в Центральном районе Петербурга дежурный экипаж осуществлял преследование нарушителя (мужчины без водительского удостоверения). В результате автомобиль нарушителя «Дэу» выезжает на встречную полосу движения и совершает столкновение с мачтой освещения и с автомобилем.

В ДТП никто не пострадал. Задержанный пытался оказать сопротивление и был доставлен в 78 отдел полиции.

На видеозаписи в «ДТП и ЧП» видно, как автомобиль, снеся светофор, врезался в каршеринговый «Рено», и из него бросились врассыпную мужчины. По словам очевидцев, поймали только водителя.