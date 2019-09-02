В приватизацию с чистой совестью. Смольный хочет заставить гасить долги перед приобретением квартиры в собственность

Жилищный комитет намерен разработать законопроект, который обяжет жильцов квартиры расплатиться по услугам ЖКХ перед приватизацией. Об этом сообщили 2 августа в самом ведомстве.

При этом речь идет именно о тех случаях, когда одни и те же люди проживали на жилплощади, копили долги, а потом решили ее приватизировать. На данный момент законодательство не содержит никаких препятствий для тех, кто хочет купить квартиру и при этом не расплачивается по квитанциям.

Напомним, в начале лета сообщалось, что кредиторская задолженность исполнителей коммунальных услуг свыше двух месяцев перед ресурсоснабжающими организациями составляет более 9,3 миллиарда рублей. При этом она сократилась за год на 14%. При этом жилком утверждал, что управляющие организации с городской долей участия в уставном капитале сократили свою задолженность на 23%, в то время как частные допустили ее рост на 4%.