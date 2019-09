У берегов Калифорнии горит судно с десятками пассажиров

75-футовое судно с десятками людей на борту загорелось неподалеку от округа Вентура на юге Калифорнии. Об этом сообщает Береговая охрана США (USCG) в своем Twitter.

«Береговая охрана совместно с местными спасательными службами используют множественные средства для спасения более чем 30 человек, терпящих бедствие на 75-футовой лодке около острова Санта-Крус», – написала USCG, добавляя, что в настоящее время продолжается эвакуация пассажиров.

The vessel was reported as being on fire. The a group of crew members has been rescued (one with minor injuries) and efforts continue to evacuate the remaining passengers. https://t.co/ojaSdUTHXd

— USCG Los Angeles (@USCGLosAngeles) 2. September 2019