Происшествия
У берегов Калифорнии горит судно с десятками пассажиров
75-футовое судно с десятками людей на борту загорелось неподалеку от округа Вентура на юге Калифорнии. Об этом сообщает Береговая охрана США (USCG) в своем Twitter.
«Береговая охрана совместно с местными спасательными службами используют множественные средства для спасения более чем 30 человек, терпящих бедствие на 75-футовой лодке около острова Санта-Крус», – написала USCG, добавляя, что в настоящее время продолжается эвакуация пассажиров.
The vessel was reported as being on fire. The a group of crew members has been rescued (one with minor injuries) and efforts continue to evacuate the remaining passengers. https://t.co/ojaSdUTHXd
— USCG Los Angeles (@USCGLosAngeles) 2. September 2019
При этом телеканал KTLA со ссылкой на местное пожарное управление сообщил, что в результате инцидента погибли 34 человека. Однако береговая охрана пока не сообщала о погибших. Оно же публикует фотографии с места ЧП.
.@VCFD has released these photos of the boat on fire https://t.co/IEgvYnPTZP pic.twitter.com/YagNWuODHW
— KTLA (@KTLA) 2. September 2019