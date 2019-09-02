Полиция не пощадила Одри. В Петербурге американская туристка ответит за незнание российских реалий

Туристка из Нью-Йорка отдана под суд после визита в Петербург с наркотическим запасом. Одри Элиза опрометчиво понадеялась на всесильность американского разрешения, знакомство с городом для неё пока ограничивается изолятором.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов города 2 сентября, Московский райсуд зарегистрировал уголовное дело гражданки США Лорбер, обвиняемой в хранении запрещённого. Чуть больше 19 граммов наркотика у неё нашли в пункте предварительного досмотра Пулково 24 июля.

Отпираться от провоза вызывающих привыкание веществ 19-летняя Одри не стала. По её словам, употребление на родине разрешено ей в медицинских целях, двадцать четыре свёртка везла без опаски. Сопровождающая девушку мать предоставила фотокопию патента, но в России силы она не имеет.

Отсутствие жилья и прочных социальных связей в Петербурге сделали Одри небезопасной в глазах дознавателя. Тот, хоть и отметил небольшую тяжесть преступления, все же попросил ареста, суд согласился. Через месяц пребывание под стражей иностранной туристке продлили.