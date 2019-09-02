РСТИ (ГК Росстройинвест) построит детский сад на 220 мест в ЖК Terra

РСТИ (Росстройинвест)

Холдинг РСТИ спроектирует и построит отдельно стоящий детский сад на 220 мест в рамках реализации проекта класса бизнес-лайт «Terra» у Пионерского сада. Начало строительства запланировано на 2022 год, ввод в эксплуатацию – на 2024 год, после чего детский сад будет передан на баланс города.

Трёхэтажное здание детского сада площадью около 5,7 тыс.кв.м. расположится во дворе по Земледельческой улице, вблизи 2-й очереди ЖК «Terra». РСТИ выполнит полный комплекс работ по проектированию и строительству здания, а также проведёт благоустройство и ограждение территории.

Напомним, что «Terra» – это жилой комплекс класса бизнес-лайт, строящийся между станциями метро «Черная речка» и «Лесная», прямо напротив Пионерского сада. Здесь появится три жилых дома переменной этажности от 7 до 13 этажей с подземными паркингами и встроенными коммерческими помещениями на первых этажах, а также отдельно стоящий детский сад на 220 мест. Всего проектом предусмотрено 1409 квартир площадью 68 тыс.кв.м.

Продажи открыты в первых двух очередях проекта. В квартирографии есть уникальные лоты – с окном в ванной комнате, с гардеробной, с террасой. Просторный внутренний двор, где будут организованы места для игр и отдыха, плавно переходит в парк через арку высотой в 6 этажей. Вдоль второго корпуса будет проложен пешеходный бульвар, ориентированный на Пионерский сад.

Справка о компании РСТИ (Росстройинвест)

ЖК TERRA – застройщик ООО "РСТИ-ТЕРРА", проектная декларация на сайте http://rsti.ru/objects/terra/documents