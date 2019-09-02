Рейс Петербург – Анталья опять задержали. Вместо комфортного времени пассажиры полетят на курорт ночью

Рейс FV5863 авиакомпании «Россия», который должен покинуть Пулково в 17.30, отправится в Турцию только в 23.50.

«Время вылета <...> скорректировано в связи с ожиданием прибытия воздушного судна из предыдущего рейса», – рассказали «Фонтанке» 2 сентября в пресс-службе авиаперевозчика.

В «России» заверили, что всех пассажиров «заблаговременно оповестили» о переносе вылета Boeing 747 в Анталью на 6 часов.

Напомним, что сегодня же рейс «России» не смог вовремя вылететь из Сочи. Причиной стал опоздавший из Пулково борт.

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Сам же рейс FV5863 из Петербурга в Турцию задерживают не первый раз за последнее время. Так, длительная задержка Boeing 747 в Анталью в конце июля стала причиной для внимания транспортной прокуратуры. В мае неизвестные сообщили о бомбе именно на популярном рейсе FV5863. А в январе полет в Анталью затянулся из-за агрессивного пассажира.