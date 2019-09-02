Как по линейке. Медиасфера переполнена фотографиями школьников, «Фонтанка» показывает своих

Полмиллиона петербуржцев накрутили банты, отутюжили брюки, надели на отвыкшие плечи рюкзаки, взяли в руки цветы и пошли в школу. Уровень эмоций от первого до наивысшего класса зашкаливает по всему городу.

фото предоставила Карина Графцева

День линеек традиционно вызывает у взрослых непреодолимое желание фотографировать и делиться снимками со школьных дворов. Одних только первоклассников в этот раз — около 60 тысяч, а всего комитет по образованию отчитался о 500 тысячах учеников, отправившихся за парты. Соцсети переполнены отчетами о первом учебном дне в Петербурге.

Своими эмоциями делятся читатели «Фонтанки»: шумно и весело, много бантов и цветов. Есть капелька не всегда понятного детям официоза, но по снимкам, оказавшимся у «Фонтанки», понятно, что главные действующие лица именно они.

Где-то школы побогаче, где-то попроще. К кому-то приехал ОМОН, к кому-то – чирлидеры баскетбольного «Зенита». Есть школы с семью (и даже больше) первыми классами, в других школьников совсем немного.

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