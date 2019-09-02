Собаки на дорогах: после ДТП на Киевском ищут испуганного джек-рассела, а в Тосненском районе – хозяев йорка

Две легковушки столкнулись утром 2 сентября в Лужском районе Ленинградской области. В итоге один из водителей оказался в больнице, а его собака – одна и неизвестно где.

Объявление о пропаже собаки с просьбой о помощи появилось утром понедельника в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Неизданное». Хозяйка животного Наталья сообщила, что после аварии на 104–105-м километре Киевского шоссе из разбитой машины от испуга убежала собака – девочка породы джек-рассел-терьер по кличке Нора. Любимицу ищут и будут благодарны любой помощи.

Около 7 часов около АЗС «Газпромнефть» на трассе Р-23 «Псков» (в народе – Киевское шоссе) столкнулись черная Ford Fiesta и ИЖ «Ода», рассказала «Фонтанке» Наталья. На «Форде» ехал ее муж. Вероятно, он выезжал с заправки и получил удар в бок – сам момент ДТП мужчина не помнит. После столкновения он потерял сознание и очнулся уже в скорой, с сотрясением его увезли в больницу.

По словам Натальи, удар был очень сильным, машина восстановлению не подлежит – счастье, что муж остался жив. Но теперь главная забота обоих супругов – судьба любимицы. Собака находилась в «будке», но от удара «будка» открылась, а в машине выбило стекла. В стрессе Нора убежала.

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Собаку искали в лесу на месте ДТП, обращались на АЗС и в ближайшую деревню, оставив контакты для связи, но пока безрезультатно. Муж, несмотря на травмы, тоже включился в поиски. Наталья очень просит помочь вернуть Нору домой и, если есть какая-то информация о ней, звонить по телефону 8-911-223-86-62.

Обратная ситуация произошла в Тосненском районе Ленобласти. Участник группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Неизданное» Сергей нашел на трассе йоркширского терьера и теперь разыскивает его хозяев. «Собака напугана и все время скулит», – пишет он.

Судя по прикрепленному скриншоту с навигатора, йорка он обнаружил в коттеджном поселке Новое Аннолово, на Центральной улице.