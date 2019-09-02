«Фейковые СМИ полностью обезумели!» Трамп назвал их главными врагами США

Президент США Дональд Трамп убежден, что главными противниками страны являются СМИ, производящие фейковые новости. Об этом американский лидер написал в Twitter.

The LameStream Media has gone totally CRAZY! They write whatever they want, seldom have sources (even though they say they do), never do «fact checking» anymore, and are only looking for the «kill.» They take good news and make it bad. They are now beyond Fake, they are Corrupt.. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2. September 2019

«Фейковые СМИ полностью обезумели! Они пишут, что хотят, редко ссылаются на источники, никогда не проверяют факты. Они берут хорошие новости и превращают их в плохие», – говорится в сообщении Трампа.

«Хорошая новость в том, что мы выигрываем. Наши настоящие оппоненты – не демократы и небольшое число потерявшихся республиканцев, наши главные противники – фейковые СМИ, – подчеркнул президент. – Никогда еще они не были так плохи!»

В США уже вовсю идёт выборная кампания президента страны. И хотя основной соперник Трампа от демократов пока не определён, Трамп, официально объявивший о своем желании баллотироваться на второй срок, уверен в победе республиканцев и своей собственной.