Хвойная аллея украсила открывшуюся школу в Красногвардейском районе

Setl Group

2 сентября состоялось открытие новой общеобразовательной школы №491, построенной Setl Group в ЖК «ЗимаЛето». В день открытия школы ее двор украсили 16 вечнозеленых туй. Их посадили сами ребята, им помогали строители и учителя.

Красивые вечнозеленые туи заняли свое место среди других деревьев и кустарников, высаженных Setl Group во дворе школы на пр. Энергетиков, 9, к.5. Теперь здесь есть прекрасная прогулочная зона, где ребятам будет комфортно отдохнуть после уроков. Туи были выбраны не случайно: помимо их яркого внешнего вида, эти деревья устойчивы к заморозкам, они неприхотливы и хорошо чувствуют себя в петербургском климате.

Школьники будут самостоятельно ухаживать за деревьями, что привьет им любовь к природе и научит заботливому отношению к растениям и новой школе, в которой они учатся.

Дети, живущие в «ЗимаЛето», учатся ухаживать за своим двором и за пределами школы. Они станут оберегать и поливать аллею из 25 голубых елей, высаженную вдоль ограждения школы. Закупку деревьев организовали неравнодушные жители – они заботливо посадили ели в грунт рядом с учебным учреждением в последний день лета. Таким образом, у проекта «ЗимаЛето» появилась прекрасная традиция – придерживаться экологичного образа жизни: на территории ЖК есть благоустроенная набережная с пирсом и местом для занятий йогой, велодорожка и комфортная зона для отдыха.

Тренд на здоровый образ жизни поддерживает и новая школа. Во дворе девелопер Setl Group создал большую спортивную зону для ребят. Она включает в себя площадку для волейбола и баскетбола, футбольное поле с искусственным газонным покрытием, два сектора для легкой атлетики, круговую беговую дорожку и дорожку для бега на 100 м, место для прыжков в длину. Для начальных классов выделена отдельная игровая зона.

Setl Group

А внутри здания предусмотрено все необходимое для учебы, мероприятий, спортивных занятий и отдыха. В современном здании – целых два бассейна, учебный и оздоровительный, размером 25 на 8,5 метров и 10 на 6 метров. Полностью подготовлен спортивный зал. В нем установлены баскетбольные щиты, канаты для лазания, гимнастические стенки. На первых этажах школы располагаются мастерские по обработке дерева и металла, мастерская ткани и кулинарии. В просторном актовом зале смогут одновременно разместиться 330 человек. В школе есть библиотека с комфортным читальным залом и книгохранилищем, а также светлая и уютная столовая, в которой приятно пообедать и отдохнуть.

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