Футболист «Зенита» Ригони прилетел в Италию для перехода «Сампдорию»

Полузащитник футбольного клуба «Зенит» Эмилиано Ригони в шаге от перехода «Сампдорию». Как сообщает в «Твиттере» итальянский журналист Алессио Эремита, 26-летний футболист прибыл в понедельник, 2 сентября, в Италию для прохождения медосмотра и подписания официальных бумаг.

Ранее сообщалось, что «Зенит» отдает «Сампдории» Ригони в годичную аренду за 1 млн евро с обязательным правом выкупа через год за 9 млн евро.

Ригони перешёл в петербургский клуб летом 2017 года за 9 миллионов евро. Летом 2018 года «Зенит» отдал Ригони в аренду в итальянскую «Аталанту». В декабре Ригони вернулся к сине-бело-голубым, сыграв 11 матчей, в которых забил три гола и отдал три голевые передачи. В составе «Зенита» аргентинец стал чемпионом России. Ранее сообщалось, что окружение Ригони не хочет, чтобы аргентинец оставался в «Зените».