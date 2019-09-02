Роскосмос пугает американцев снимками «Дориана» с орбиты Земли

Роскосмос днем 2 сентября обнародовал снимки урагана «Дориан», сделанные космическими аппаратами «Метеор-М», которые используются для оценки масштабов разрушений, поясняется в сообщении на сайте госкорпорации.

По сообщениям СМИ, сформировавшийся в Атлантическом океане «Дориан» уже достиг редкой пятой, высшей, категории, максимальная скорость ветра достигает порядка 300 км/ч. Ожидается, что он станет самым мощным за десятилетия#ураган #Дориан #ЗемляИзКосмоса pic.twitter.com/oj3nIWpCRs — РОСКОСМОС (@roscosmos) 2. September 2019

«По последним данным, максимальная скорость порывов ветра урагана достигает порядка 300 км/ч. …В течение понедельника ураган будет бушевать в районе северной части Багамских островов, а затем направится в сторону побережья штата Флорида», — говорится в сообщении.

«По прогнозам, "Дориан" незначительно ослабеет, но останется мощным в течение ближайших нескольких дней. В настоящее время урагану присвоена максимальная, пятая категория по шкале Саффира-Симпсона», – добавляют в госкорпорации.

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Отдельно подчеркивается, что госкорпорация «Роскосмос» выражает искренние соболезнования погибшим и пострадавшим во время урагана «Дориан».

2 сентября вечером или утром 3 сентября ураган должен приблизиться к восточному побережью Флориды. Власти этого американского штата уже объявили обязательную эвакуацию для жителей девяти прибрежных округов. Также об эвакуации жителей объявили губернаторы штатов Джорджия и Южная Каролин, передавало Associated Press.