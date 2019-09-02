Приключения каршерингов: один застрял в люке на пустыре, другой – в заборе у Единого центра документов

Подборку фотоисторий о приключениях каршеринговых автомобилей в Петербурге продолжают пополнять в соцсетях.

«Один заядлый автолюбитель решил сократить путь и сэкономить денег, проехав по песку вдоль Союзного проспекта, и напротив дома 2 по улице Коллонтай колесом угодил в люк, – пишет 2 сентября очевидец в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». – Аренда этой завершена, пошёл искать новую».

Виновника следующего ДТП удалось задержать. Как сообщает «Дорожный инспектор» во «ВКонтакте», 1 сентября около 1 часа ночи на улице Красного Текстильщика, 10, у Единого центра документов, водитель не справился с управлением и подмял забор. А затем вместе с пассажиром сидел до приезда ДПС в помещении охраны. Теперь ему придётся возмещать ущерб за ограждение. К счастью, в аварии никто не пострадал.

Реклама



Виновником ночного ДТП на Дворцовой набережной, у въезда на Дворцовый мост, оказался не каршеринг. Как рассказывают в «ДТП и ЧП», в «Рено» «Яндекс.Драйва» врезалась «Дэу», за пару мгновений до этого снёсшая столб со светофором. Полиция, видимо, гналась за «Дэу» и оказалась на месте ДТП сразу. Из «Дэу» выскочили несколько мужчин и бросились врассыпную. По словам Александра, водителя «Дэу» поймали, а пять его пассажиров скрылись.

Напомним ещё две аварии, о которых «Фонтанка» писала на выходных. Один каршеринг вынес «четырнадцатую» на тротуар улицы Маршала Казакова, под колёса попала мама с коляской. А другой попал в капкан знака и светофора на Солидарности.

Ещё одно небольшое ДТП не связано с каршерингом, но его участники – также не личные автомобили. «Курьезная авария, – рассказывают очевидцы в «ДТП и ЧП». – Два водителя-курьера по доставке еды <…> врезались в друг друга у дома 33 по Морской набережной. В ТК "Морской" расположена их база, и они гоняют на страшной скорости по дворам мимо детской площадки с утра и до ночи».