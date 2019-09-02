Суд в Петербурге отправил в колонию таксистов. Опаивая пассажиров, они собрали 2 млн

Смольнинский районный суд Петербурга приговорил к реальным срокам двух водителей такси. Их интересовали карманы забывшихся пьяным сном пассажиров, тех, кто сопротивлялся, били.

О приговоре сообщает прокуратура города. Как следует из картотеки суда, приговор был оглашен 2 сентября. На два года и семь месяцев за решетку отправится Санан Шахбудагов, на месяц больше в колонии проведет Гадир Исмаилов.

Работала парочка с декабря 2016-го по январь 2018 года. За это время они решились на кражи у пяти пассажиров такси, на этих эпизодах им удалось заработать 2 млн рублей. Одна из жертв невовремя очнулась, мужчина получил кулаком в грудь и был ограблен.

Исмаилов и Шахбудагов пользовались веселой беспечностью пассажиров. Те садились в машину уже пьяными, осужденные повышали градус, предлагая горячительные напитки.

Это не первый приговор, в котором таксистам вменяют нападение на клиентов. В большинстве случаев в алкоголь или сигареты подмешивают психотропные или иные отравляющие вещества, делающие пассажира беспомощным. Порой это заканчивается случайной смертью, в 2012 году пожизненный приговор за семь убийств услышал таксист-отравитель Агарон Галстян.