Кафе «Симона» благословили на новые встречи без мужчин. Суд не стал закрывать приют феминисток

Первая в России кофейня male-free продолжит работу. «Симона» отбилась от Роспотребнадзора в суде.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 2 сентября, досуговому заведению «Симона» за нарушение санитарно-эпидемиологических правил назначен штраф 10 тысяч рублей. К ответственности привлечена ИП Алимова Юлия Леонидовна.

Протокол по статье 6.4 КоАП на «Симону» составил Роспотребнадзор. Поборник гетеросексуальных встреч и посиделок Виталий Милонов из Госдумы ФС РФ предвкушал крах кафе, но радость оказалась преждевременной.

Дело санврачей против «Симоны» рассматривал Ленинский районный суд.

Кафе расположено в Фонарном переулке Петербурга. Оно открылось в начале года и прославилось гендерным отсевом. Мужчин пускали только после семи вечера. Милонов порывался заглянуть внутрь «Симоны» в запретные часы, но не сумел. Корреспондент «Фонтанки» прошел в кафе, переодевшись в женское.