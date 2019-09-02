В Санкт-Петербурге на проспекте Космонавтов открылась школа № 525, построенная «Эталон ЛенСпецСМУ»

Фото предоставлено пресс-службой ГК «Эталон»

2 сентября 2019 года в Московском районе Санкт-Петербурга состоялось открытие школы № 525, расположенной по адресу: пр. Космонавтов, 59, строение 1.

Генеральным подрядчиком строительства школы выступила компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон»), которая завершила работы на 3 месяца раньше намеченного срока. Новая школа рассчитана на 825 учащихся.

На торжественной линейке с приветственным словом к гостям праздника обратился вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Линченко: «Я имею честь от лица Правительства Санкт-Петербурга поздравить вас с днем знаний и открытием новой школы! Сегодня мы видим, что случилось настоящее чудо, и вторая площадка 525 школы готова принять своих учеников. Уверен, что подвиг, которые совершили строители, по достоинству оцените и вы, будете бережно относиться к этой школе, и труд строителей станет для вас примером, потому что только трудом можно добиться успеха во взрослой жизни!».

Генеральный директор «Эталон ЛенСпецСМУ» Юрий Бородин вручил директору школы Елене Поляковой символический ключ от школы, книгу «Когда я вырасту, я буду строить дома» для школьной библиотеки, фотографии, сделанные из космоса для тематического оформления интерьеров и талисман Компании – Рыжего кота.

«В создание этой инновационной школы мы, строители, вложили весь наш более чем 30-летний опыт. Надеюсь, что в ее стенах ученикам и учителям будет уютно и комфортно, и эта школа подарит Санкт-Петербургу людей, которыми наш город будет гордиться!», – обратился к присутствующим Юрий Бородин.

Фото предоставлено пресс-службой ГК «Эталон»

Директор школы Елена Полякова также поздравила с днем знаний учеников и их родителей и от лица всего педагогического коллектива, учеников и родительского сообщества выразила благодарность Правительству Санкт-Петербурга, Администрации Московского района и компании «Эталон ЛенСпецСМУ» за слаженную совместную работу, в результате которой открытие школы стало возможным к началу учебного года.

В завершение торжественной линейки ученики, учителя и приглашенные гости посадили каштаны на территории школы.

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