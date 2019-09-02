Петербуржцев приглашают поддержать «Дом на воле» – дом сопровождаемого проживания для людей с тяжёлой инвалидностью

В Петербурге пройдёт фестиваль «Дом на воле» – в поддержку дома сопровождаемого проживания для людей с тяжёлой инвалидностью. В этом доме живут молодые люди, которые ещё недавно были подопечными психоневрологического интерната, расположенного в Петергофе.

Фестиваль призван не только собрать средства для дальнейшей работы «Дома на воле», но и привлечь внимание к проблемам людей с тяжелыми нарушениями развития и членов их семей.

Посетителей ждут выступления музыкантов «Сегодняночью», петербургского проекта вокалиста и гитариста Евгения Кубынина «Зимавсегда», российской этно-экстрим-группы «Ива Нова», ансамблей «Ля-Миноръ» и «Дунаевский Orchestra», индустриального электронного дуэта Razmotchiki Katushek и DED ALMAZ. Также на фестивале пройдут благотворительная ярмарка и различные мастер-классы.

Дом сопровождаемого проживания – проект благотворительной организации «Перспективы». Он был создан несколько лет назад как альтернатива психоневрологическим интернатам. Главная цель – чтобы люди с инвалидностью могли жить обычной жизнью, свободно выходить из дома, гулять, принимать гостей, ходить в магазин, готовить себе еду и делать многое другое, недоступное для обитателей крупных государственных учреждений.

Благотворительный фестиваль «Дом на воле» пройдет в креативном пространстве «Севкабель Порт» 4 сентября. Начало в 18:00. Организаторы рекомендуют позаботиться о билетах заранее.