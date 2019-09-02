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Общество
02.09.2019 15:30
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Парламент Молдавии спустя 10 лет заговорил по-русски. В Сети

Возобновила работу русскоязычная версия сайта парламента Молдавии, который почти 10 лет был доступен на молдавском, английском и французском языках.

Об этом 2 сентября написала новый председатель законодательного органа Зинаида Гречаный, которая представляет Партию социалистов Республики Молдова, она же была инициатором этих изменений.

«Этот проект является частью всеобъемлющей политики, продвигаемой руководством парламента для обеспечения равных возможностей для всех жителей страны», – написала глава парламента на своей странице в Facebook.

«Запуская русскую версию веб-страницы, законодательный орган тем самым соблюдает закон о правах национальных меньшинств, который гласит, что публичные власти обязаны обеспечивать доступ всем гражданам к официальной информации, представляющей общественный интерес, на румынском и русском языках», – информирует пресс-служба законодательного органа.

Русский в Молдавии обладает статусом языка межнационального общения, поэтому за отсутствие перевода на правительственных сайтах республику неоднократно критиковали представители ООН, а также Совет по предотвращению дискриминации и обеспечению равенства, который был учрежден в республике по требованию ЕС.

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