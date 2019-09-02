Самолёт Берлин – Лаппеенранта приземлился в Хельсинки. Петербуржцы добираются домой «кто как может»

Рейс ирландского лоукостера Ryanair FR2734 Берлин – Лаппеенранта, на борту которого было много петербуржцев, 2 сентября так и не долетел до аэропорта назначения. Развернувшись над Лаппеенрантой, где он должен был приземлиться утром, самолёт совершил посадку в Хельсинки-Вантаа. Эту информацию «Фонтанке» подтвердили в пресс-службе финского оператора аэропортов Finavia.

Как сообщают читатели «Фонтанки», в качестве причины изменения места посадки называется «ситуация в аэропорту». По данным местной газеты Etelа-Saimaa, приземлиться не дал густой туман.

Пассажиры, оказавшиеся на борту злополучного рейса, утверждают, что вынуждены были самостоятельно решать вопрос с трансфером, «кто как может».

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«В самолёте объявляли, что будут предоставлены автобусы или билет на поезд. В аэропорту объявили, что каждый добирается самостоятельно любым из способов за свои средства. Началась паника, люди не знали, как уехать. Представителей авиакомпании в Хельсинки не оказалось, никто не мог предоставить информации, почему нас привезли в Хельсинки, а не в Лаппеенранту, и как теперь добираться. Людей просто выкинули в неизвестном месте, кто-то не знал языка, у других не было денег, чтобы добраться до Лаппеенранты, планы у всех были сорваны. Ужасное впечатление от авиакомпании. Я должен был быть в Лаппенранте в 9.20, приеду только в 18.00. У меня стоит автомобиль на платной парковке у аэропорта Лаппеенранты, парковка оплачена до 10 утра. Думаю, меня ожидает штраф. Очень интересно, будет ли авиакомпания возмещать убытки?» – задаётся вопросом читатель «Фонтанки» Илья.

Пресс-служба Ryanair пока хранит молчание. В Хельсинки-Вантаа ситуацию не комментируют – воздушные ворота Лаппеенранты не входят в сеть аэропортов под руководством единого оператора Finavia. В приграничном аэропорту на звонки и запросы «Фонтанки» не ответили.

Отметим, что Петербург и Лаппеенранту разделяют 200 км, а расстояние от Хельсинки до Лаппеенранты – 230 км. Ryanair – единственный перевозчик, который осуществляет регулярные рейсы из приграничного города (по направлениям Афины, Милан (Бергамо), Салоники, Берлин). Не меньше трети пассажиров – это обычно россияне.