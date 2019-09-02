КХЛ заключила соглашение о сотрудничестве с «МегаФоном» на новый сезон

В воскресенье, 1 сентября, состоялся первый матч за Кубок Открытия сезона между хоккейными командами ЦСКА и «Авангард». В рамках матча президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Дмитрий Чернышенко и генеральный директор «МегаФона» Геворк Вермишян подписали соглашение о сотрудничестве. Оно дает компании официальный статус «Партнёр Чемпионата КХЛ», а также «Партнёр Недели Звёзд Хоккея» и «Партнёр Плей-офф Чемпионата КХЛ» на сезон-2019/2020.

Еще до начала хоккейного сезона «МегаФон» модернизировал сетевую инфраструктуру ледовых арен, чтобы обеспечить лучшую скорость мобильного Интернета и качество голосовой связи. В стартовавшем сезоне на стадионах и за их пределами будут организованы фан-зоны для болельщиков, пройдут автограф-сессии с игроками.

«"МегаФон" поддерживает КХЛ с момента её основания, и для нас это особая гордость, – говорит Геворк Вермишян, – потому что для большинства болельщиков в России хоккей — это больше, чем спорт, это религия». Это уже 12-й совместный сезон КХЛ и «МегаФона». «У нас много технологических проектов, основанных на быстром Интернете», – подчеркнул Дмитрий Чернышенко.