Строительство
19 сентября - круглый стол на тему: «С эскроу и без эскроу. Новые и старые реалии строительного рынка»
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Городской портал «Фонтанка.ру» в рамках проекта «Недвижимость Петербурга» проводит круглый стол на тему «С эскроу и без эскроу. Найдите 10 отличий. Новые и старые реалии строительного рынка».
Вопросы для обсуждения:
- Много ли жилых комплексов продается с использованием счетов эскроу?
- Высок ли спрос на ЖК, которые продаются с использованием счетов эскроу?
- Прежде на старте продаж можно было купить жилье со значительным дисконтом, т.к. застройщику нужны были деньги на строительство. Сейчас эти деньги застройщик получит в конце стройки – как стимулируется спрос и в чем тогда выгода застройщика?
- Чем отличаются продажи в ЖК с эскроу и без эскроу – у тех компаний, которые работают по обеим схемам сразу?
- Как банки работают в условиях, когда они становятся соучастникам строительных проектов? Много ли счетов эскроу уже открыто в банках?
- Выгодно ли банку держать деньги дольщиков у себя на счетах?
Реформа долевого строительства с 1 июля обязала девелоперов все новые проекты реализовывать с использованием счетов эскроу – дольщики кладут на них свои средства, а застройщик получает их только после передачи квартиры покупателю.
Многие компании воспользовались возможностью, предоставленной Минстроем, завершить начатые проекты по старым правилам, показав уровень готовности выше 30%. Но при этом компании начинают продажи и по эскроу, причем, многие с опережением графика, еще до 1 июля осуществили первые продажи.
Чем отличаются продажи по эскроу и без эскроу.
К участию приглашаются эксперты рынка и представители компаний девелоперов, застройщиков, банков работающих с проектным финансированием.
По вопросам участия обращаться:
Ольга Карпусь
+7 (812)416-77-73, +7(921) 902-69-91
ok@fontanka.ru