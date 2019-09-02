19 сентября - круглый стол на тему: «С эскроу и без эскроу. Новые и старые реалии строительного рынка»

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Городской портал «Фонтанка.ру» в рамках проекта «Недвижимость Петербурга» проводит круглый стол на тему «С эскроу и без эскроу. Найдите 10 отличий. Новые и старые реалии строительного рынка».

Вопросы для обсуждения:

Много ли жилых комплексов продается с использованием счетов эскроу?

Высок ли спрос на ЖК, которые продаются с использованием счетов эскроу?

Прежде на старте продаж можно было купить жилье со значительным дисконтом, т.к. застройщику нужны были деньги на строительство. Сейчас эти деньги застройщик получит в конце стройки – как стимулируется спрос и в чем тогда выгода застройщика?

Чем отличаются продажи в ЖК с эскроу и без эскроу – у тех компаний, которые работают по обеим схемам сразу?

Как банки работают в условиях, когда они становятся соучастникам строительных проектов? Много ли счетов эскроу уже открыто в банках?

Выгодно ли банку держать деньги дольщиков у себя на счетах?

Реформа долевого строительства с 1 июля обязала девелоперов все новые проекты реализовывать с использованием счетов эскроу – дольщики кладут на них свои средства, а застройщик получает их только после передачи квартиры покупателю.

Многие компании воспользовались возможностью, предоставленной Минстроем, завершить начатые проекты по старым правилам, показав уровень готовности выше 30%. Но при этом компании начинают продажи и по эскроу, причем, многие с опережением графика, еще до 1 июля осуществили первые продажи.

Чем отличаются продажи по эскроу и без эскроу.

К участию приглашаются эксперты рынка и представители компаний девелоперов, застройщиков, банков работающих с проектным финансированием.

По вопросам участия обращаться:

Ольга Карпусь

+7 (812)416-77-73, +7(921) 902-69-91

ok@fontanka.ru