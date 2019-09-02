ОЖД сообщила о сошедшем с рельс грузовом поезде. Это второй за сутки

Колесная пара грузового поезда сошла с рельсов на Сортировочной в Петербурге днем 2 сентября. Это уже вторая нештатная ситуация на железной дороге в регионе: ночью на станции Высоцк съехал тепловоз с двумя вагонами товарняка.

«В 13:35 на станции Санкт-Петербург-Сортировочный-Московский Октябрьской железной дороги произошел сход одной колесной пары грузового электровоза», – собщили в ОЖД, добавив, что никто не пострадал.

Угрозы окружающей среде нет. На место направлен восстановительный поезд станции Волковская.

На движение пассажирских и пригородных поездов ситуация не влияет, заверили путейцы.

Напомним, что сегодня же, в 02:40, на станции Высоцк в Ленобласти сошли с рельсов тепловоз и два порожних полувагона грузового поезда. В этом случае также никто не пострадал.